16 мест отдыха в лесах обустроили на территории трех округов Подмосковья

На территории Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» завершены работы по установке новых и ремонту установленных ранее мест отдыха для граждан. Работы выполнены Дмитровским-Талдомским филиалом ГАУ МО «Центрлесхоз» в соответствии с техническим заданием и в рамках государственного задания на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

16 новых мест отдыха появилось в Деденевском, Дмитровском, Дутшевском, Костинском, Лобненском, Орудьевском, Рогачевском, Тимоновском, Тишковском и Хлебниковском участковых лесничеств, 50 — отремонтировано.

Каждая зона отдыха состоит из беседки, места для разведения костра и сбора мусора. Вокруг площадки создается минерализованная полоса шириной не менее 0,5 метров.

Гражданам напомнили, что при посещении лесов необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Небрежное обращение с огнем и безответственное поведение на отдыхе могут привести к лесным пожарам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.