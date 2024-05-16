16 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Международный день света и Международный день мирного сосуществования. Также в этот день в 1924 году в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка».

Международный день света

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Его в 2017 году учредила ЮНЕСКО. Праздник посвящен роли света в науке, культуре и искусстве, образовании и устойчивом развитии, а также в разнообразных областях (медицина, коммуникации и энергетика).

Перед появлением праздника по инициативе ЮНЕСКО в 2015 году реализовали идею проведения Международного года света и световых технологий. Акция прошла успешно, поэтому представители организации пришли к рассмотрению резолюции об учреждении ежегодно отмечаемого праздника, посвященного роли света в жизни человека.

В качестве даты празднования выбрали 16 мая, когда в 1960 году впервые в мире была проведена успешная демонстрация лазера, осуществленная физиком и инженером Теодором Майманом.

Международный день мирного сосуществования

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Отмечается с 2018 года. Этот день направлен на мобилизацию усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

В международном формате мирное сосуществование — это тип отношений между странами мира с различным общественным строем, культурой, историей и традициями.

День биографов

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В этот день празднуют годовщину первой встречи Сэмюэла Джонсона со своим биографом Джеймсом Босуэллом. Мужчины встретились в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году.

Именно благодаря труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях эпохи.

Одним из первых биографов можно назвать древнегреческого философа Плутарха. Первого издателя и биографа Александра Пушкина звали Павел Анненков, имя биографа Льва Толстого — Петр Бирюков. К сожалению, имена многих выдающихся биографов забыты, но оставленные ими жизнеописания всегда будут ценным литературным наследием любой страны и неиссякаемым материалом для исследований.

Биография — это жизнеописание человека, созданное другим человеком или несколькими людьми. В большинстве случаев биография становится самым первым источником информации, которую мы хотим получить о том или ином человеке.

В СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка»

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16 мая 1924 года в Советском Союзе вышел первый номер журнала «Мурзилка». Он был предназначен для детей младшего школьного возраста — от 6 до 12 лет. Журнал очень быстро стал популярным.

Он издается до сих пор. В 2012 году его занесли в Книгу рекордов Гиннеса как «журнал для детей с самым длительным сроком издания». За многолетнюю историю существования всеми любимого детского журнала его выпуск не прерывался ни разу.

В издании можно встретить рассказы, стихи, сказки, очерки и картинки о созидательном труде советских людей, героическом прошлом Родины. В живой, занимательной и доступной форме ребятам рассказывали об истории СССР, труде, природе, жизни школы, делах октябрят и многом другом.

День рождения поэта Ольги Берггольц

Она родилась в Петербурге в 1910 году в семье врача. Отец очень ценил стихи дочери и содействовал их публикации в заводской стенгазете.

С 1925 года Ольга Берггольц состояла в литературной молодёжной группе «Смена», где и познакомилась со своим будущим мужем — Б. Корниловым. В 1930 году она уезжает в Казахстан, где работает в газете «Советская степь». После развода с мужем и нового брака вновь возвращается в Петербург, где сотрудничает с газетами «Электросила», «Литературный Ленинград».

Смерть двух дочерей поэтессы, заключение в тюрьму по ложному обвинению и смерть мужа Николая Молчанова породили у Берггольц новый всплеск литературной деятельности. Выходят книги: очерки «Годы штурма», сборник «Стихотворения» и другие.

В 1941–1943 годах во время блокады Ленинграда Берггольц работала в Доме радио, за что была неоднократно награждена. Созданные в эти годы произведения, посвященные защитникам Ленинграда, как нельзя лучше передают эмоциональное состояние горожан.

Именины

В этот день именины отмечают Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей и Ульяна.