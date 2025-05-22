16 юным жителям Электростали вручили их первые паспорта РФ

В Молодежном центре Электростали прошла торжественная церемония вручения паспортов юным жителям города. В праздничной обстановке 16 юношей и девушек получили первый в своей жизни важный документ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Паспорта ребятам вручили заместитель главы городского округа Электросталь Сергей Бобков и начальник по паспортной работе УМВД России по округу Электросталь Жанна Кирюшина. Они напомнили молодым людям о том, что теперь у них появились новые права, возможности и обязанности, пожелали успехов в достижении важных целей, веры в себя и поддержки близких.

«Будьте смелыми и активными по жизни, помните о том, что именно от вас зависит то, в каком городе, в каком регионе и в какой стране мы будем жить», — напутствовал ребят Сергей Бобков.

Каждый юный участник церемонии получил в подарок экземпляр Конституции Российской Федерации и сувениры от организации «Движение первых». Юношей и девушек призвали стать активными участниками молодёжного сообщества Электростали, чтобы проводить время интересно и с пользой. Ребятам также напомнили, что уже сейчас они могут записаться в трудовые отряды главы Электростали на летний период и заработать первые деньги.

Сообщить о желании получить паспорт в торжественной обстановке можно во время подачи заявления.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.