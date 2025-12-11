16 юным жителям Электростали торжественно вручили их первые паспорта РФ

В Молодежном центре Электростали 10 декабря состоялось вручение паспортов в рамках акции «Мы — граждане России!». В этот день шестнадцать юных жителей городского округа, достигших 14-летнего возраста, в торжественной обстановке получили свой первый и главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Паспорта ребятам вручили Глава г. о. Электросталь Филипп Александрович Ефанов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. о. Электросталь, подполковник полиции Оксана Александровна Погорелова. Они напомнили юношам и девушкам о том, что теперь у них появились новые права, возможности и обязанности, и пожелали успехов в достижении важных целей.

Каждый подросток, достигший 14-летнего возраста, имеет право получить свой первый паспорт в торжественной обстановке. Для этого необходимо сообщить о своем желании специалисту во время подачи заявления на оформление документа.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.