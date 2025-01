16 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

Всемирный день The Beatles

Легендарная четверка из Ливерпуля — Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар — группа The Beatles, которую обожают миллионы людей по всей планете. Праздник, посвященный музыкальному коллективу, отмечается по решению ЮНЕСКО ежегодно с 2001 года.

Впервые группа выступила в клубе The Cavern 9 февраля 1961 года. Всемирное признание они получили после выхода композиции Please Please Me. После этого планету захватила настоящая битломания. В 1999 году песня «битлов» Yesterday получила звание лучшей композиции века.

The Beatles стали первым коллективом, чье выступление транслировали по телевизору. Последнее живое выступление группы состоялось 30 января 1969 года.

День ледовара

Это праздник всех заливщиков льда, как профессионалов, работающих на ледовых аренах, так и любителей, заливающих горки для малышни. Дату празднования выбрали не случайно 16 января 1901 года родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер — комбайн, восстанавливающий лед на катках.

Ледовары остаются в тени во время соревнований спортсменов, хотя для их победы важен не только талант, но и условия, в которых проходит выступление. Именно эти специалисты обеспечивают ровный лед, а в дни состязаний они работают от зари до глубокой ночи.

День печенья «Фиг Ньютон»

Гастрономический праздник отмечается ежегодно. Речь идет о печенье с начинкой из инжира. Подобные инжирные рулетики изобрели еще в Древнем Египте, а со временем их полюбили по всему миру. Массовое производство лакомства стало возможным благодаря пекарю из Филадельфии Чарльзу Розеру. В 1891 году он изобрел специальную машину для вставки инжирной начинки в тесто.

Многие считают, что печенье назвали в честь сэра Исаака Ньютона, но это не так. Оно получило свое название в честь города Ньютон в штате Массачусетс. Затем пекарня, где делали печенье, была приобретена компанией Nabisco. Так лакомство ее стало отменной фишкой.

Гордеев день

По старому стилю этот праздник отмечали 3 января. Он посвящен мученику Гордию. В 320 году его подвергли пыткам в Кесарии Каппадокийской за то, что он поддерживал христиан.

Предки на Руси верили, что в этот день с гуляний возвращаются голодные ведьмы, которые доят коров с такой силой, что те погибают. Поэтому к забору привязывали свечу и просили домового защитить жилище. Также коров в этот день было принято кормить овсяной кашей на молоке.

Согласно народным поверьям, в Гордеев день нельзя хвастаться, иначе можно потерять объект хвастовства. Считалось, что только в эту дату знахари могут вылечить припадочного человека. Что касается погоды, в Гордеев день предки понимали, каким будет март, а белые облака говорили о приближающейся вьюге.

Именины

Именины сегодня празднуют Василий, Гордей и Ирина.