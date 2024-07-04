16 детей участников СВО отправились в летний лагерь Подмосковья

сегодня в 14:56

1 июля 16 детей из семей участников специальной военной операции Одинцовского городского округа отправились на отдых в детский лагерь «Литвиново». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Оздоровительный комплекс «Литвиново» расположен в удивительно красивом и живописном месте Наро-Фоминского городского округа. В рамках организации сезонного оздоровительного отдыха детей каждая лагерная смена имеет свою тематическую направленность и составленную организационно-воспитательную программу. Детям предлагаются кружок робототехники, творческие кружки: мягкая игрушка, хореография, хоровая студия, клуб литераторов, бумагопластика, бисероплетение, живопись, квиллинг, термомозаика, искусство Китая, лепка, папье-маше, валяние», — рассказали в ведомстве.

Подать заявление на бесплатную путевку можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122 далее 6 или в чате вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Одинцово».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.