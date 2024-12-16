16 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

16 декабря 2024 года отмечают День покорения вершин, память преподобного Иоанна Молчальника, дни рождения писательницы Джейн Остин и немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

День покорения вершин

Каждое 16 декабря отмечают День покорения вершин. Дата затрагивает не только тех, кто занимается альпинизмом. Его могут отметить даже люди, которые развиваются духовно или личностно.

Сначала День покорения вершин действительно придумали как профессиональный неофициальный праздник для скалолазов. Однако через некоторое время его начали праздновать, как дату, посвященную достижению цели. Причем не важно, маленькая она или крупная.

Память преподобного Иоанна Молчальника

Это важная дата для православных. Иоанн Молчальник с раннего детства прочитал Священное Писание и начал молиться.

Когда родители молодого человека погибли, он подарил свое имущество беднякам. Часть средств передал на возведение храмов. После этого ушел в монастырь.

Там Иоанн Молчальник жил 10 лет. По прошествии этого времени его назначили епископом Колонийской церкви.

В дела церкви вмешивались власти. Тогда Иоанн уплыл в Иерусалим, стал послушником и начал трудиться в лавре преподобного Саввы. Затем он принял обет молчания и ушел жить в пустыню.

Через некоторое время Молчальник вернулся в обитель. В лавре на протяжении 66 лет он лечил людей.

День рождения писательницы Джейн Остин

Легендарная писательница Джейн Остин родилась 16 декабря 1775 и умерла 18 июля 1817 года. Ее великие книги знают многие. Они цепляют тонкой иронией, интересной историей взаимоотношений персонажей и глубоким анализом социальных реалий, которые, как ни странно, за более чем 200 лет не изменились.

Остин писала с 14 лет. Она сочинила один из самых популярных романов «Гордость и Предубеждение». Многие читают его до сих пор, причем по всему миру.

Известно, что писательство не принесло Остин славы, когда она еще была жива. Дело в том, что женщина выпускала свои книги под псевдонимом.

День рождения Людвига ван Бетховена

Известный немецкий композитор родился 16 декабря 1770 года и умер 26 марта 1827 года. Он рос в городе Бонн. Почти вся семья была музыкантами.

Бетховена с раннего возраста приучали играть на инструментах. Он с легкостью освоил клавесину, флейту, орган, скрипку.

В 12 лет Бетховен начал работать помощником органиста при дворе. Параллельно учил иностранные языки и старался придумывать музыку.

Когда в 1787 году мать Бетховена умерла, молодой человек начал обеспечивать семью. Для этого он играл в оркестре.

Из-за болезни уха, тинита, Людвиг постепенно становится полностью глухим. Однако он продолжает сочинять.

За свою карьеру композитор успешно написал первую, вторую, третью, девятую симфонии, «Христос на Масличной горе», «Творение Прометея», торжественную мессу и другие произведения. В период с 1802 по 1812 композитор был весьма популярен. Многие его произведения люди знают и до сих пор.

Именины

Сегодня именины у Георгия, Гавриила, Андрея, Ефрема, Ивана, Николая и Федора.