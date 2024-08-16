16 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно позволить себе сладкое в честь Дня малинового варенья. Еще 16 августа празднуются День памяти Элвиса Пресли и День Джокера.

День малинового варенья

Ежегодно 16 августа отмечается День малинового варенья. Он не является официальным праздником и был придуман в 2015 году. Выбор даты не случаен — на Руси этот день назывался Малинником и был посвящен данной ягоде.

Малину заготавливают впрок самыми разными способами. Ягоду сушат, замораживают, варят компоты и варенье.

В малиновом варенье много пользы: оно содержит натуральную салициловую кислоту (основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств), сохраняет молодость (витамины А, Е, РР, В2), содержит много меди (антидепрессант) и железа (улучшение кроветворения), а еще, в отличие от аспирина, не провоцирует гастрит и язву желудка.

День Джокера

Сейчас многие знают Джокера как персонажа фильмов, игр и комиксов. Однако на самом деле Джокер — свободный игрок в 54-картовой французской колоды, которая может выступать в качестве любой или определенной карты.

Джокер в разных картинах предстает перед зрителем в различных вариантах. Однако чаще всего о нем можно услышать, как о злодее и мастере сарказма.

Часто Джокер в картах выполняет функцию шута. В некоторых играх он является наивысшей картой, которая помогает заработать больше всего очков. Также он выполняет функции козыря, заставляет другого игрока пропустить ход, дополняет комбинации, делая их выигрышными.

День памяти Элвиса Пресли

В этот день в 1977 году скончался певец Элвис Пресли. В списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone Пресли находится на третьем месте после The Beatles и Боба Дилана. До его смерти было продано 500 млн пластинок, а через 7 лет продажи удвоились.

Каждый год в августе тысячи поклонников короля рок-н-ролла съезжаются в американский Мемфис на неделю памяти Элвиса Пресли.

Пресли снялся в 33 фильмах. А в 1973 году телепередача с его участием собрала у экранов 1 млрд человек — такого числа зрителей не удалось собрать даже репортажу о высадке первого человека на Луну.

Антон Вихровей, Малинник

В этот день отмечается память Антония Римлянина — русского православного святого, жившего в XI–XII веках. Он родился в Риме у православных родителей. Рано осиротев, Антоний раздал большую часть своего наследства бедным, остальное выбросил в бочке в море и принял монашеский постриг.

Когда в латинской земле начались гонения на православие, обитель, где жил Антоний, разорили. В течение года монах жил на приморской скале, молился и размышлял о Боге. Однажды камень, на котором стоял Антоний отломился от скалы и упал в море. Чудесным образом святой проплыл огромное расстояние — через Средиземное море, Атлантику, Неву, Ладожское озеро и Волхов. И накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы он оказался в Новгороде.

По преданию, сначала Антоний не понимал русскую речь, но после молитвы заговорил с новгородцами на их языке.

На Антония на Руси смелые люди выходили на перекрестки «сторожить вихри». Если вихрь появлялся, нужно было воткнуть в него нож и при этом держать голову петуха. После этого можно было допрашивать вихрь о том, какая будет зима. Также в этот день не рекомендовалось устраивать уборку — ни выметать пыль, ни выносить мусор. Считалось, что если уберешь в доме, то и в кошельке весь год будет чисто.

Этот день называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах, бывало много малины. Еще одно название праздника — Орешник. К этому времени поспевали орехи.

День рождения ученого-востоковеда Юрия Рериха

Он родился 16 августа 1902 года в селе Окуловка Новгородской губернии в семье живописца Николая Рериха и Елены Рерих.

В 1919 году он заканчивает индоиранское отделение школы восточных языков при Лондонском университете, а в 1922 — Гарвардский университет в США со степенью бакалавра по отделению индийской филологии. В 1923 году завершает образование в Школе восточных языков при Сорбонне.

Он понимал почти все языки мира, а десятки — знал в совершенстве. С 1924 года Рерих начинает исследовательскую работу в различных районах Индии, продолжая занятия санскритом и тибетским языком.

В 1925–1928 годах он участвует в Центрально-Азиатской экспедиции своего отца Николая Рериха. Юрий отвечал за безопасность, а его прекрасное знание тибетского, монгольского и хинди позволило без труда общаться с местными.

Рерих был признан международным научным сообществом — являлся членом Королевского азиатского общества в Лондоне, Азиатского общества в Бенгалии, американского археологического и этнографического обществ и других.

Именины

Именины 16 августа отмечают Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма и Николай.