16 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день можно пересмотреть все фильмы немого кино с Чарли Чаплином, отметить День человеческого голоса, вкусить любимое блюдо или напиток с корицей в честь Коричного ветра и поздравить всех знакомых Никит с именинами.

День Чарли Чаплина

Всемирная общественность ежегодно 16 апреля отмечает день удивительного актера немого кино Чарли Чаплина. Универсальный мастер кинематографа родился 16 апреля 1889 года и запомнился зрителям по образу экранного бродяги с усиками, котелком и тросточкой.

Поклонники Чаплина по всему миру в праздничный день пересматривают фильмы с участием актера, у которого было особое восприятие мира. Он снимал юмористические и правдивые фильмы на события, происходящие в его эпоху.

Всемирный день голоса

Целый праздник посвящен способности человека издавать звуки и посредствам их общаться друг с другом, творчески выражаться, развиваться и даже основывать бизнес на этом. В день голоса чествуют певцов, ведущих, педагогов по вокалу, отоларингологов, фониатров и ораторов, а также чтецов, которые используют голос как основной рабочий инструмент.

Профессиональные певцы как никто другой понимают, насколько важно беречь голос. Для укрепления голосовых связок существуют специальные практики, которыми может пользоваться каждый человек, способный разговаривать. Всемирный день голоса начали отмечать еще в 1999 году по предложению бразильских ларингологов.

День коричного ветра

Любители корицы могут смело праздновать день этой ароматной специи 16 апреля. Впервые корицу обнаружили в 1536 году португальские исследователи. Они нашли коричные леса, расположенные на территории современной Шри-Ланки.

С тех пор корица прижилась в обиходе человечества по всему миру. Ее используют при изготовлении сдобной выпечки или при варке кофе. В некоторых странах палочки корицы применяют для приготовления алкогольных напитков. Все любители корицы могут съесть любимое лакомство в день специи.

День иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»

Православные 16 апреля отмечают день иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет», которая редко встречается в современном мире. Впервые икона появилась в Греции в XVII веке. Создание данного образа Богородицы связано с иконографическим творчеством поствизантийских мастеров.

Икона «Богоматерь Неувядаемый цвет» имеет разнообразные воплощения, но все их объединяет общая деталь — цветы, помещенные в вазоны или переплетенные в гирлянды.

В Москве и Московской области в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» были освящены храмы в Рублеве и поселке Ульяновского Лесопарка.

Именины

В этот день именины празднуют Никита, Елпидифора, Нектария и Феодосия.