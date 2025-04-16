16 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Всемирный день голоса, День Чарли Чаплина, День грибов и День пижамы на работе.

Всемирный день голоса

Дата посвящена феномену голоса человека и его роли в жизни людей. Ее инициатором в 2022 году выступила Американская Академия отоларингологии. В России этот праздник отмечают с 2006 года.

Цель этой даты — привлечь внимание врачей и людей к феномену голоса, который позволяет общаться, выражать эмоции и чувства, а также к необходимости предотвратить проблемы с голосом, проводить реабилитацию, тренировки и исследования функцией его применения.

В эту дату проходят не только мероприятия с участием врачей, но концерты и дни открытых дверей. Их проводят представители профессий, где голос играет ключевую роль. Это дикторы, актеры, певцы, теле- и радиоведущие, журналисты и так далее.

День Чарли Чаплина

Известный на весь мир актер немого и звукового кино, режиссер, сценарист, монтажер, продюсер и композитор Чарли Чаплин родился 16 апреля 1889 года в Лондоне. Его вклад в развитие кинематографа сложно переоценить, поэтому на всей планете отмечают день рождения этого знаменитого человека.

Чаплин навсегда запомнился миру забавным персонажем в больших башмаках, широких штанах, котелком на голове и с тросточкой. С 14 лет он работал в театре, уже в 1914 году актер снял свой первый фильм «Застигнутый дождем», а затем создал собственную студию кинематографа. Сегодня этот артист известен каждому человеку на планете.

День грибов

Каждый год 16 апреля отмечается День грибов. Дата призвана напомнить людям о важности этих живых организмов, их неповторимых свойствах. В эту дату проводят различные мероприятия, в том числе выставки, лекции, мастер-классы по сбору грибов и так далее.

Также существует Европейский день грибов, его отмечают каждую четвертую субботу сентября. Основная его задача — распространить информацию о важности грибов для жизни человека и экосистемы. Есть также Международный день грибов, который отмечается 15 октября.

День пижамы на работе

Этот необычный праздник, зародившийся в США, отмечается каждый год 16 апреля. При этом он стал популярным и в Великобритании, и Германии. Пижамы надевают не только офисные работники, но и учащиеся школ, лицеев и университетов.

По мнению американцев, «пижамные дни» хорошо влияют на здоровье и на психологическое состояние, а также подчеркивают демократические принципы — все, кто носит пижаму, становятся равными. В том числе детям в школы разрешают брать одеяла и их любимые игрушки.

Именины

Никита.