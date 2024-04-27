1 500 человек посетили молодежную программу Подмосковья на форуме на ВДНХ

В павильоне ВДНХ «С1» накануне своим опытом по молодежному трудоустройству и организации студенческой жизни поделились представители передовых предприятий и образовательных учреждений Подмосковья. В рамках программы, подготовленной ЦЗН Подмосковья, они рассказали, какие перспективы открываются сейчас перед молодыми специалистами, если они обладают техническим складом ума и готовы работать руками, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«У нас промышленное предприятие в сфере локомотивостроения. Как и у всех, у нас большая потребность в кадрах технического направления. За последние два года мы развили сотрудничество с колледжами, которые готовят необходимых специалистов, и сейчас у нас на производстве по дуальным контрактам задействовано более 30 студентов.

Они продолжают учиться, но при этом уже работают на предприятии. Некоторые старшекурсники уже готовые специалисты и собираются после завершения обучения остаться работать на предприятии. Мы для этого сделали все необходимое: конкурентные зарплаты и приличный соцпакет. Например, предприятие полностью компенсирует затраты сотрудников на абонементы в спортзал или бассейн», — рассказал директор по персоналу ООО «Ратеп-инновации» Сергей Савин.

РКК «Энергия» им. С. П. Королева — одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли в России. Здесь своя кадровая стратегия. Главное — искреннее желание стать частью большой команды, создающей космические аппараты, а условия для жизни и развития обеспечит работодатель.

«Молодежь на предприятие приходит заинтересованная, готовая работать и с неплохими профессиональными навыками. Космос — это интрига, это романтика, в основном к нам трудоустраиваются те, кто хочет приложить руку к освоению космоса. Ну, а мы предлагаем возможности для развития — оплачиваем обучение, даем возможность расти по разным направлениям. Но самое главное — соцпакет. Мы помогаем сотрудникам с жильем — компенсируем проценты по ипотеке или затраты на съем квартиры, предоставляем служебное жилье», — сообщила руководитель управления привлечения кандидатов РКК «Энергия» Анна Артемова.

По-прежнему эффективным инструментом для поиска сотрудников остаются договоры с профильными образовательными учреждениями. Предприятия «расхватывают» студентов еще в процессе обучения.

Коломенский институт, филиал Московского политехнического университета может похвалиться почти стопроцентным трудоустройством студентов. К четвертому курсу 95% учащихся уже задействованы на предприятиях-партнерах: госкорпорации «Ростех», АО «Трансмашхолдинг», ОАО «РЖД», ПАО «Банк ВТБ» и других.

Помимо лекций, докладов и вакансий от предприятий в программе мероприятия были мастер-классы от Центра занятости «Проактивность — навык высокоэффективных людей» и «Успешная самопрезентация».

Общественные организации «Российские студенческие отряды», «Движение первых» и «Молодая гвардия Единой России» рассказали о своих программах и карьерных возможностях, которые открываются перед молодыми и активными людьми.

Самые внимательные слушатели докладов, лекций и мастер-классов смогли проверить полученные знания в викторинах и побороться за ценные призы.

«Мы уже не первый раз участвуем в мероприятиях на ВДНХ и стараемся сделать их максимально информативными. Сегодня мы сделали программу для молодых людей, которые ищут интересную работу и возможности для профессионального развитияи личностного роста. А предприятия получили возможность представить свои вакансии, найти себе молодых и энергичных сотрудников», — прокомментировала директор Центра занятости населения Московской области Светлана Скородумова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.