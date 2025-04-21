150 деревьев высадили в Долгопрудном в выходные

100 саженцев вишни и миндаля высажены в Центральном парке Победы Долгопрудного в рамках акции «Сад памяти». Еще порядка 45 деревьев появились в других уголках округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадь Собина теперь украшают кедровые сосны. При поддержке администрации округа, 16 хвойных посадили перед ДК «Вперед» городские депутаты, общественники и экоактивисты в рамках проекта «Подари дерево».

Кедровые сосны — долгожители. Они морозостойкие и хорошо себя чувствуют в условиях средней полосы.

«Приживаемость деревьев — 80%. В случае, если саженец не приживется, мы заменим его на новый», — сообщил руководитель проекта Сергей Скоробогатов.

Также активисты высадили в микр. Хлебниково рябины, каштаны и клены, а на Лихачевском шоссе, в районе так называемой Дунькиной деревни, — вишни, лиственницы, дубы, сизые ели и орех.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.