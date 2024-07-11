15 уголовных дел возбудили по фактам незаконной рубки в лесах Подмосковья

Лесная охрана комитета лесного хозяйства регулярно проводит патрулирования земель лесного фонда. С начала года по 15 случаям незаконной рубки возбуждены уголовные дела, по которым проводятся следственные действия. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза.

«В ходе таких мероприятий выявляются нарушения лесного законодательства, в том числе случаи незаконных рубок лесных насаждений. С начала этого года зафиксировано 72 таких нарушения. Один человек привлечен к уголовной ответственности. По тем фактам, где уголовные дела еще не возбуждены, правоохранительные органы проводят проверки, лесная охрана устанавливает нарушителей», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Леса Московской области защитные, и в них возможны только санитарные рубки, проводимые после обследования специалистами.

Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена статьей 260 уголовного кодекса Российской Федерации. Если деяние совершено в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, законодательством предусмотрено максимальное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом, а также с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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