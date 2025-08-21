1,5 тыс онлайн-заявлений подали на оформление разрешений на охоту в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано более 1,5 тыс. заявлений на услугу по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугой «Разрешение на добычу охотничьих ресурсов» могут воспользоваться физические лица, которые включены в государственный охотхозяйственный реестр. Размер госпошлины за оформление разрешения составляет 650 рублей.

В рамках услуги можно также направить в ведомство сведения о добытых охотресурсах в установленный условиями разрешения срок. Для этого необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления.

Охотиться в Подмосковье можно в общедоступных угодьях: Солнечногорском, Шатурском, Щелковском.

В рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.