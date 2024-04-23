15 тракторов предприятия Ступина успешно прошли техосмотр

Инспекторы Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья проверили технику у аграрного предприятия ЗАО СП «Жилевское» в городском округе Ступино и не выявили нареканий при техническом осмотре самоходных машин, сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалистам на осмотр было представлено 15 тракторов и 4 прицепа, из которых проверку прошли все единицы самоходной техники и оборудования к ним, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Ежегодные представители аграрных предприятий предоставляют инспекторам Гостехнадзора на техническое освидетельствование тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные спецсредства перед началом полевого сезона. Такие мероприятия позволяют своевременно устранять недочеты и, как следствие, избегать поломки и рисков для здоровья сотрудников при работе».

Весной Гостехнадзор Минэкологии уже проверил спецтехнику у луховицкого агропромышленного предприятия Племзавод «Пойма». Тогда проверку прошли 33 единицы техники из 34.

«От успешной работы аграриев зависит сельскохозяйственная промышленность страны, а она в свою очередь опирается на техническое состояние оборудования и спецтехники», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.