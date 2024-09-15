15 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в мире отмечается общий праздник — День работника леса. Активисты, начиная с 2011 года, ежегодно 15 сентября устраивают социальный эксперимент, направленный на популяризацию такого вида финансов, как свободные деньги. А верующие сегодня почитают память мучеников Маманта, Феодота и Руфины.

День работника леса

Сегодня мир празднует день работника леса. Это тот уникальный случай, когда международный праздник совпадает с ежегодным празднованием дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, который в России закреплен не за конкретной датой, а за третьим воскресеньем месяца.

В профессиональный день сотрудников лесной промышленности принято почитать не только работников за тяжелый труд, но и благодарить природу за ее богатства, которыми человечество пользуется уже много веков. Леса — это не только легкие нашей планеты, но и источник других благ. Лес кормит человечество, одевает, согревает и лечит. Лес — это самое большое природное богатство, которое есть у населения Земли. Общая площадь лесов в России составляет примерно 8 миллионов квадратных километров.

День свободных денег

С 2011 года в мире появился необычный праздник — день свободных денег. С этого времени активисты стараются воспитать в людях правильное отношение к деньгам, которые все время должны работать и приносить прибыль, а не оседать мертвым грузом в копилках.

В рамках социального эксперимента люди в разных городах мира ходят и раздают наличные средства прохожим, рассказывая им о неофициальном праздновании. По правилам акции, тот, кто получает деньги от незнакомцев, должен отдать половину от полученной суммы другому человеку. В некоторых кафе устраивают акции, направленные на вращение средств — покупатель забирает кофе, а его стоимость передает любому незнакомцу.

Основателем необычной акции стал руководитель Института пост-роста Донни Маклуркан. Дату он выбрал не случайную. 15 сентября 2008 года банк Lehman Brothers объявил о банкротстве. Это событие сильно ударило по американскому народу, что Маклуркан решил показать, что деньги — это не только накопления и средства конкуренции, но и инструмент для обмена и создания новых сотрудничеств.

День худеющих

Этот день создали для того, чтобы обратить внимание человечества на проблему людей с лишним весом и тех, у кого его, наоборот, нет, но одержимость сбавлением веса не покидает и превращается в проблему психологического характера.

Праздник худеющих людей лучше всего провести с пользой для собственного здоровья — заняться фитнесом или пойти прогуляться пешком. Активисты призывают людей внимательно относиться к здоровью, консультироваться с квалифицированными специалистами, которые помогут понять, нужно ли на самом деле сбавлять вес, и если да, подберут правильное сбалансированное питание без каких-либо ограничений.

Международный день демократии

Генеральная ассамблея ООН установила Международный день демократии в 2007 году. Дату приурочили к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий.

ООН предложила праздник странам мира и отдельным регионам для обращения общего внимания на состояние демократии в мире. Демократия — это не только цель, это процесс, который должен поддерживаться международным сообществом, государственными органами власти, обществом в целом и отдельными гражданами.

Слово «демократия» образовалось от двух слов греческого языка — «народ» и «власть». Демократия основана на свободном волеизъявлении народа и тесно связана с обеспечением правопорядка и осуществлением прав и основных свобод человека, этому и посвящен сегодняшний день.

День Мамонтия

Прихожане православной церкви сегодня вспоминают мучеников Маманта, Феодота и Руфины. В народе памятную дату также прозвали днем Мамонтия, так как святого Маманта считали покровителем овец. Отмечать праздник было принято угощением в виде молока овец и сыра, сваренного на основе молока этого животного.

С 15 сентября переставали выгонять скот на пастбища, а в хлевах, загонах и кладовых наводили порядок перед долгой зимой. Для защиты хозяйственных построек устраивали обряд с дымом — все строения окуривали вересковым дымом, чтобы изгнать нечистую силу.

Именины

Именины 15 сентября отмечают Ян, Юлиан, Филипп, Федор, Теодор, Степан, Петр, Павел, Николай, Михаил, Леонид, Иван, Ефим, Елизар, Демид, Герман, Вольдемар, Владимир, Виктор, Василий, Богдан, Антон, Анатолий, Серафима, Руфина, Оксана и Ксения.