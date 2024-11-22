15 психологических клубов работают на базе библиотек Подмосковья

В библиотеках Московской области проходят занятия психологических клубов и кружков по изучению психологии, а также проводятся занятия с психологами. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В подмосковных библиотеках на постоянной основе работают 15 психологических клубов. Там проходят психологические беседы, тренинги, мастер-классы, лекции, ведется психологическое сопровождение. Занятия в клубах проводятся регулярно, в некоторых библиотеках они включены в системное расписание. Есть как платные кружки, так и бесплатные.

В Центральной городской библиотеке им. Ф. И. Тютчева в Балашихе проходят занятия по арт-терапии в клубе «Золотой возраст», а в центральной библиотеке им. А. Белого в Балашихе работает психологический клуб для участников «Активного долголетия».

В Домодедово в Центральной библиотеке им. А. Ахматовой работает клуб, цель которого психологическая поддержка родителей приемных детей. Занятия проводят специалисты благотворительного фонда содействия семейному устройству «Найди семью».

В центральной городской библиотеке города Клин клуб «Осознание» объединяет людей, желающих с помощью изучения психологии получить возможность выйти на новый уровень понимания своего внутреннего мира и окружающих людей, лучше осознавать взаимозависимость личности и социума, научиться более эффективному общению. В клубе проходят групповые занятия.

В Центральной библиотеке Ленинского округа на бесплатной основе работает клуб-мастерская эмоций для детей «Эмоциональный интеллект: дети», где ребят учат управлять своими эмоциями, а в Молоковской библиотеке Ленинского округа работает клуб «Познай себя», где проходят тренинги и лекции практического психолога и коуча. Занятия в клубе платные.

В Раменской центральной библиотеке клуб «Фитнес для мозга» проводит групповые занятия по развитию когнитивных функций мозга. В Раменской городской библиотеке № 3 в клубе «Философия движения» проходят консультации по философским аспектам. Групповые психологические занятия проводятся в клубе «Арт-терапия» Речицкого сельского филиала Раменского округа. Все клубы в Раменском округе работают бесплатно.

В Центральной библиотеке им. В. В. Розанова Сергиево-Посадского округа работают два психологических клуба, занятия которых включены в системное расписание библиотеки. Это клубы «Арт-терапия» и «Про жизнь». Мероприятия в клубах проходят бесплатно на регулярной основе. В детской библиотеке Сергиева Посада психолог проводит занятия для детей на платной основе.

В центральной библиотеке г. Фрязино уже несколько лет проходят занятия в клубе профессионального психолога Светланы Самолюк.

Помимо психологических клубов, в 17 библиотеках Подмосковья проводятся занятия с психологами в формах личных встреч, групповых занятий, семейных консультаций по направлениям психодиагностика, профориентация, семейное консультирование. Занятия проходят как бесплатно, так и на платной основе.

В Клинской детской библиотеке № 2 психолог Семейного центра «Клинский» проводит лекции, тренинги для детей.

В Высоковской городской библиотеке округа Клин психолог из центра «Семья» ведет занятия с подростками.

В Центральной библиотеке г. Чехов можно получить консультацию психолога на платной основе по семейным или личным вопросам.

Подробная информация о том, какие занятия проводятся в библиотеках региона, в приложении «МОе Подмосковье».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.