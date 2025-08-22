15 переработчиков стекла вошли в реестр утилизаторов

сегодня в 11:22

В России 15 предприятий переработки стекла подтвердили свои мощности и вошли в реестр утилизаторов в рамках расширенной ответственности производителей, передает пресс-служба российского экологического оператора.

Включение предприятий в список позволяет подтвердить их производственные мощности и готовность выполнять нормативы по утилизации отходов.

Совокупная мощность этих 15 заводов составляет 1,3 млн тонн в год, тогда как ежегодно в стране образуется около 4,1 млн тонн стекольных отходов.

«На данный момент мы имеем мощности для переработки трети объемов таких отходов. То есть это очень перспективное направление. Включение новых переработчиков в реестр становится важным шагом для формирования экономики замкнутого цикла в России», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

По данным РЭО, один завод из реестра производит пеностекло — теплоизоляционный материал, остальные выпускают стеклотару.