15 образовательных учреждений строят на северо-западе Москвы

В столичном Северо-Западном административном округе возводят 15 образовательных учреждений. Пять из них — на Волоколамском шоссе рядом с районом Покровское-Стрешнево, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Там появится новое здание популярной Курчатовской школы. В нем обустроят универсальные и специализированные кабинеты для занятий. Также возведут инженерные и академические лабораторно-исследовательские комплексы для изучения естественных наук.

Одна из ключевых особенностей строения — амфитеатр. Он будет представлять собой общественное многофункциональное пространство. Туда сделают проход с разных этажей.

В Куркине возводят два учебных корпуса — на Юровской и Соколово-Мещерской улицах. В Митине, неподалеку от населенного пункта Рождествено, строят детский сад на 235 мест.

В Щукине появится учебный корпус для малышей и школьников. Также готовятся вводить в эксплуатацию общеобразовательное учреждение на улице Шеногина в Хорошево-Мневниках.

Помимо этого, в округе создают жилые комплексы по реновации. Уже возвели 19 новостроек, 18 из них отдали для заселения. Всего строительстве и проектировании находятся 36 ЖК. Новые квартиры в округе получат 86,8 тыс. человек.