15 новых детских игровых городков установили в Химках

В городском округе Химки продолжается сезон комплексного благоустройства. Во дворах города уже смонтировали 15 детских игровых городков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Предварительные итоги озвучил заместитель главы Химок Николай Батышев в рамках форума «Управдом». Участие в нем приняли председатели советов многоквартирных домов, муниципальные депутаты, представители администрации и обслуживающих организаций.

Специалисты «Объединенного городского хозяйства» на 15 адресах уже смонтировали новые детские площадки. Еще на 17 — модернизируют или заменят игровые городки.

Всего за сезон в рамках программы комплексного благоустройства в Химках приведут в порядок 19 дворов.

«В округе проходит комплексное благоустройство дворовых территорий. Специалисты обновляют системы наружного освещения, видеонаблюдения, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы», — рассказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Также во всех микрорайонах продолжаются работы по ямочному ремонту. Так, на дворовых территориях муниципалитета устранили более 3000 дефектов асфальтового покрытия.

«На таких мероприятиях можно получить консультацию у специалистов, что важно для нас, жителей. Например, я узнала, что скоро в нашем дворе обновят детскую площадку и отремонтируют спортивные тренажеры для занятий на свежем воздухе», — поделилась председатель совета на улице Северная в микрорайоне Подрезково Евгения Шуликова.

В мероприятии также приняли участие муниципальный депутат Татьяна Кавторева, лидеры Движения общественной поддержки Ольга Кириллова и Егор Ченюк. Вместе с горожанами они задавали вопросы и высказывали пожелания сотрудникам обслуживающих и энергоснабжающих организаций, которые провели открытые столы и консультации перед началом форума.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.