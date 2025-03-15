15 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Всемирный день защиты прав потребителей, Международный день защиты бельков и День добрых дел.

Всемирный день защиты прав потребителей

Впервые его отметили в 1983 году, именно тогда он был закреплен в международном календаре праздничных дат. Он приурочен к выступлению президента США Джона Ф. Кеннеди в 1962 году, где были сформулированы четыре основных права потребителя: право на безопасность, информацию, выбор, быть услышанным.

Каждый день миллиарды потребителей делают выбор, который напрямую формирует будущее планеты. Поэтому важно, чтобы выбор экологически чистых и полезных для здоровья продуктов, товаров стал более доступным для потребителей, эффективное и рациональное использование ресурсов не наносило бы вред окружающему миру, развитие торговой деятельности в целях удовлетворения потребностей стало бы доступным для различных групп населения.

Международный день защиты бельков

Праздник был установлен по инициативе Международного фонда защиты животных IFAW. Бельки — детеныши гренландского тюленя — являются объектом охоты многие десятилетия из-за своего прекрасного меха. Спрос на мех бельков, который чаще всего продиктован модой, а не насущной необходимостью, толкает человека на уничтожение зверьков в огромном количестве.

В этот день во многих странах мира проходят различные акции, демонстрации и пикеты против убийства бельков.

День добрых дел

Он отмечается ежегодно 15 марта и берет свое начало в 2007 году в Израиле. В этот день в акции доброты приняли участие 7 тыс. человек. Его цель — показать важность добрых дел. Обязательно нужно помочь ближнему, перевести бабушку через дорогу, донести сумки, заняться благотворительность, убрать мусор и тому подобное.

Аналогом Дня добрых дел является День спонтанного проявления доброты, который отмечается 17 февраля. При этом необязательно дожидаться каких-то тематических дат, чтобы проявлять доброту. Это можно делать каждый день.

День мечтания o розовых кустах

Это специальный день, чтобы помечтать о прекрасном и радостном. Праздник отсылает к красивой сказке, в которой были два переплетенных куста роз, росшие на крышах соседних домов, где жили Кай и Герда. День посвящен верной дружбе и самым разным мечтам.

Белые розы на языке цветов символизируют невинность, скромность и добродетель, поэтому в венке из распустившихся бутонов часто изображают Богородицу. Коралловые розы обозначают страсть и плотские желания, желтые — счастье и дружбу, красные — сильную любовь.

В честь необычного праздника принято обмениваться открытками с изображением цветов и высказывать пожелания о счастливом и радостном будущем, жизни в мире, гармонии и любви.

Горбачев избран единственным в истории СССР президентом

35 лет назад на третьем внеочередном Съезде народных депутатов СССР председатель Верховного Совета Михаил Горбачев был избран первым и единственным в истории Советского Союза президентом.

На данном посту Горбачев пробыл около двух лет. СССР распался 8 декабря 1991 года, тогда и произошла отставка президента.

Именины

Сегодня именины празднуют Арсений, Иосиф и Федот.