15 юных ступинцев получили паспорт гражданина Российской Федерации

«В преддверии Дня России мы вручаем вам паспорт — главный документ в жизни каждого гражданина нашего государства. Городской округ Ступино вносит весомый вклад в развитие нашей страны. Желаю вам получить достойное образование, выбрать профессию по душе и работать на благо малой родины. Мы, в свою очередь, продолжим развивать наш муниципалитет, чтобы жить в нем было комфортно и престижно. Здоровья, добра и всего самого лучшего», — отметил Сергей Мужальских.

В церемонии вручения паспортов приняли участие 15 ребят. Юным ступинцам вместе с главным документом гражданина Российской Федерации вручили поздравление от губернатора и памятные сувениры.

В конце церемонии юный ступинец Никита Носаченко, который получил свой первый паспорт, сыграл на баяне для всех присутствующих песню «Катюша». Подпевали все зрители.

Выбрать торжественное вручение паспорта подростки могут при заполнении документов в МФЦ.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.