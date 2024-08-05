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15 июля в Подмосковье стартовала приемка школ к новому учебному году

Первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн отметил, что в регионе 15 июля началась приемка школ к новому учебному году.

«Во всех муниципалитетах есть соответствующие инструкции, как она проводится. Важно, что мы должны завершить это работу до 15 августа», — отметил зампред на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По словам Бронштейна, главными тут являются вопросы безопасности.

В настоящий момент работа по приемке школ продолжается.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае - 36», - отметил губернатор.