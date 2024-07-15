15 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

С профессиональным праздником сегодня поздравляют военных экологов. Еще можно полежать на диване, отмечая необычный День русской лени.

Всемирный день навыков молодежи

Это один из международных дней ООН. Его учредили в 2014 году. Идею праздника предложили представители Шри-Ланки. На очередном заседании Генассамблеи они обеспокоились ростом безработицы среди молодого поколения.

В некоторых странах в этот день проводят конференции, просветительские лекции, обучающие семинары. Все они посвящены профессиональной подготовке и трудоустройству молодежи. Чтобы люди обратили внимание на проблему безработицы среди молодежи, организуют выставки трудов учеников и студентов.

День военного эколога

Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1992 году было образовано управление экологической безопасности ВС РФ.

Военная экология — относительно новая специализация, она занимается изучением влияния военной деятельности на окружающую среду. Кроме того, наука призвана минимизировать вред, наносимый военными действиями. Основная задача любых военных действий — это остановка кровопролития, а теперь еще уделяется особое внимание и минимизации ущерба для окружающей среды, жизни и здоровья людей.

Таких специалистов обучают в военно-учебных заведениях войск радиационной, химической и биологической защиты. В некоторых военно-учебных заведениях вводится предмет «Военная экология»

День русской лени

Сегодня отмечается необычный День русской лени. Почему именно русской? Все просто. На протяжении уже многих лет лень считается национальной чертой русских. Эта черта характера фигурирует в сюжетах множества сказок, также лени посвящали пословицы и поговорки.

При этом национальные стереотипы присущи не только русским. Так, считается, что итальянцы — любвеобильные, британцы — сдержанные, японцы — трудолюбивые, евреи — хитрые.

День русской лени, конечно же, лучше всего отметить отдыхом. В этот день можно больше обычного полежать в кровати, посмотреть сериал или почитать книгу.

Русские войска разбили шведов в Невской битве

15 июля 1240 года русские внезапно напали на шведский лагерь и разгромили врага. К утру противник отступил на уцелевших кораблях и переправился на другой берег.

Князь Александр Ярославич за полководческое искусство и мужество получил прозвище Невский.

В 1238 году Римский папа благословил короля Швеции на крестовый поход против новгородских земель, а уже 1239 году шведы и немцы договорились о совместных усилиях. Шведские и немецкие рыцари были уверены, что после монгольского нашествия русские княжества ослабли и победа будет легкой.

Благодаря Невской битве удалось предотвратить угрозу вражеского нашествия с севера. Границы России со стороны Швеции стали безопасными.

По реке запущен первый в истории пароход

15 июля 1783 года французский артиллерийский офицер, инженер-самоучка маркиз Клод Франсуа Дороте де Жоффруа д’Аббан испытал на реке Соне близ Лиона первый в истории пароход, а точнее пироскаф.

Водоизмещение судна составило 182 тонны. Его везла горизонтальная паровая машина.

Через 365 м пути пароход причалил к берегу, поскольку паровая машина расколошматила судно. К сожалению, найти спонсоров ни среди буржуа, ни в правительстве на работу парохода не смогли, пришлось отказаться от дальнейших действий.

Именины

В этот день именины празднует Арсений.