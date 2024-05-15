15 человек задержали за организацию незаконной миграции в Подмосковье

Следователи при содействии оперативников ФСБ и ГУУР МВД РФ задержали 15 человек по делу об организации незаконной миграции в Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

Среди задержанных — экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедову, трое россиян и 11 граждан Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана. В зависимости от роли все задержанные подозреваются в организации незаконной миграции, служебном подлоге, использовании заведомо подложного документа.

По информации следствия, с июля по декабрь прошлого года сотрудник миграционной службы вместе с местными жителями, действуя группой и предварительно договорившись, наладил схему незаконного въезда в страну. Также было обеспечено незаконное пребывание 11 иностранцев в России.

Он на основании подложных документов об украинском гражданстве и регистрации в Херсонской области по упрощенной схеме выдал незаконным мигрантам паспорта граждан РФ. За услугу прибывшие в страну платили от 400 до 700 тыс. рублей.

По месту жительства и работы злоумышленников провели обыски. Там были изъяты мобильные телефоны, деньги, подложные документы. По данному делу назначены компьютерно-технические и почерковедческие экспертизы.

Сейчас четырех задержанных арестовали, еще 11 находятся под подпиской о невыезде.