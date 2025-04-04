15 апреля стартует всероссийская акция «Вселенная атомных городов»

С 15 по 30 апреля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» при содействии программы «Территория культуры Росатома» пройдет всероссийская акция «Вселенная атомных городов», посвященная 80-летию атомной промышленности в России. Об этом сообщают организаторы акции.

Акция направлена на популяризацию достижений отечественной атомной отрасли среди подрастающего поколения нашей страны, укрепление патриотизма и создание положительного восприятия атомной науки и технологий через творческие формы выражения.

«Проект „Культура для школьников“ помогает глубже познакомиться с культурным и историческим наследием России, современной наукой, технологиями, а также дает возможность раскрыть свои таланты. С каждым годом мероприятия проекта объединяют все больше участников. Акция, которая начнется в середине апреля, посвящена атомной промышленности России — одной из самых исторически значимых отраслей, которая дала нашей стране множество выдающихся ученых, конструкторов, инженеров. Знакомство с ее историей и современностью позволяет не только повысить базовую эрудицию, но и испытать чувство гордости за отечественную науку и промышленность. Уверена, что акция найдет живой отклик у ребят», — сказала статс-секретарь — замминистра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева отметила, что проект «Культура для школьников» в прошлом году с успехом прошел в Музее Атом.

«Затем он отправился в атомные города — Заречный Пензенской области, где мы еще раз убедились в ценности образовательных, просветительских мероприятий, которые проходят в рамках проекта. Эта акция становится в один ряд с важнейшими событиями, приуроченными к юбилейному году атомной промышленности. Просветительская работа со школьниками — основа формирования позитивного отношения к атомной отрасли. А акция „Вселенная атомных городов“ — отличная возможность для детей проявить себя, раскрыть свой творческий потенциал», — добавила Конышева.

Школьники со всей России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить себя в литературном, кинематографическом, театральном и художественном направлениях.

Для участия необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций.

«Поэзия и проза атомных городов» — ребятам нужно написать собственное литературное произведение (стихотворение или рассказ), посвященное тематике атомной промышленности в России, а в номинации «Прошлое, настоящее и будущее атомных городов» — создать видеоролик об истории атомных городов. В номинации «Театр Росатом» школьникам предстоит придумать мини-постановку (и записать ее на видео) на тему «Атом», а в номинации «Юбилейный плакат „Росатом“ — создать плакат в свободной технике, посвященный атомной теме. Для участия в акции необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале „Культурадляшкольников.РФ“.

По итогам экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.