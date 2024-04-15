15 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день отмечается Международный день культуры, День экологических знаний, а также Всемирный день путешествий налегке.

Международный день культуры

Этот праздник отмечают всем миром вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Праздник был введен, чтобы еще раз подчеркнуть важность всех сфер деятельности культуры.

Дату утвердили в 1935 году в рамках международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха. А в 1998 году дату подписания пакта попросила отмечать Международная лига защиты культуры. Позже также вносились предложения об учреждении этого праздника.

В 2008 году по инициативе общественных организаций России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики, Кубы, Латвии, Литвы было создано Международное движение за утверждение 15 апреля Всемирным днем культуры под Знаменем Мира.

День экологических знаний

История праздника началась в 1992 году. Тогда на конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное значение экологического образования населения всех стран мира. Это нужно для реализации стратегии выживания и устойчивого развития человечества.

Целью этого праздника является продвижение экологических знаний и формирование экокультуры людей, информирование общественности о состоянии дел в области экологической безопасности и о состоянии окружающей среды.

В честь праздника проводятся тематические конференции, семинары, выставки, круглые столы и иные мероприятия, посвященные вопросам экологии и охраны окружающей среды.

Всемирный день путешествий налегке

Также 15 апреля во многих странах мира отмечается Всемирный день путешествий налегке. Праздник направлен на пропаганду активного образа жизни, привлечение общественности к изучению и сохранению культурного наследия.

Целью данного праздника является привлечение внимания общественности к путешествиям активным способом и налегке. Такие путешествия помогают развивать начальные туристические навыки и развивать интеллектуальный потенциал.

В этот день волонтеры, школьники и студенты устраивают походы, проводят активно время, посещают достопримечательности.

Именины

В этот день именины празднуют Георгий, Григорий и Ефим.