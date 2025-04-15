15 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

15 апреля отметят День экологических знаний и Международный день культуры

15 апреля 2025 года отмечают Международный день культуры, День экологических знаний, День специалиста по радиоэлектронной борьбе ВС РФ. Также в эту дату начинаются Дни защиты от экологической опасности в РФ.

Международный день культуры

Дату отмечают каждое 15 апреля, чтобы напоминать людям — важны все сферы культуры. Во времена политической и финансовой нестабильности, которая наступила сейчас, необходимо сохранить наследие, доставшееся всем странам от предков.

Во многих городах мира в этот день устраивают концерты. В культурных учреждениях проводят выставки или конференции. Выпускают театральные постановки.

15 апреля 2025 года, по возможности, рекомендуется посетить учреждение культуры.

День экологических знаний

Дату начали отмечать в России с 1996 года. Задача Дня экологических знаний в том, чтобы сформировать экологическую культуру у жителей страны. В эту дату людям рассказывают о том, в каком состоянии находится природа.

Во многих странах мира активно продвигают экологическую культуру среди жителей. Ее основная цель — заботиться о природе. Это позволит обеспечить безопасное будущее для всего мира.

День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил России

День специалиста по радиоэлектронной борьбе — профессиональный военный праздник. Его отмечают каждый год 15 апреля с 1999 года.

У российской армии одни из самых мощных систем радиоэлектронной борьбы в мире. Солдаты оснащены передовой техникой, которая дает возможность «заглушить» почти все.

В зоне СВО такие специалисты выводят из строя беспилотники, ракеты, практически любую электронику противника, защищают соратников.

Начало Дней защиты от экологической опасности в РФ

На протяжении почти 30 лет в РФ организовывают Дни защиты от экологической опасности. Такая традиция образовалась в 1996 году. После этого каждый год с 15 апреля по 5 июня в разных регионах РФ организовывались мероприятия, связанные с «зеленой» направленностью.

В России осознают, что за экологической обстановкой в мире нужно следить, иначе пострадает весь мир. Многие проблемы в мире появляются из-за действий, которые совершает человек.

С тех пор с 15 апреля по 5 июня в России проводятся различные экологические мероприятия. Проблема экологии нередко освещается в СМИ. Проводятся разные конференции, акции и иные мероприятия.

Именины

Сегодня именины у Ефима и Григория.