Фото - © Участок на торгах в г. о. Щелково/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

149 объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за неделю

Со 2 по 6 июня в Московской области на торги выставлено 149 объектов, из которых 101 земельный участок в аренду, 38 земельных участка на продажу, 4 нежилых помещения в аренду, 6 лотов на продажу земельного участка со зданием. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в черте города Дмитров можно арендовать земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 12 соток. Начальная цена — 1 080 589 руб.

В городском округе Щелково продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью почти 8 соток, расположенный в деревне Бартеньки. Начальная цена — от 515 800 руб.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений: в городском округе Щелково сдается в аренду помещение в центре города Щелково площадью 42 кв.м, а в центре города Солнечногорск на торгах земельный участок 22,5 сотки в аренду под деловое управление (размещение офисных зданий делового и коммерческого назначения).

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-канал е Комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.