14 тыс обращений жителей Подмосковья обработали регоператоры 2 кластеров в феврале

Ежедневно колл-центры региональных операторов Воскресенского и Алексинского кластеров получают более 500 звонков от жителей Московской области. Так, в феврале сотрудники обработали свыше 14 тыс. обращений по вопросам начислений, тарифов и графиков вывоза отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Услуга доступна каждый день с 8:00 до 20:00:

Жители также могут получить помощь по онлайн-сервисам. Специалисты объяснят как оплачивать услуги, расскажут про тарифы, график вывоза и помогут зарегистрироваться в личном кабинете.

Особое внимание уделяется пенсионерам, которые привыкли оплачивать услуги через банки или почтовые отделения.

Помимо работы колл-центра, жители могут воспользоваться официальными сайтами региональных операторов. На этих ресурсах доступна онлайн-форма, с помощью которой можно заказать вывоз отходов, а также сообщить о несанкционированной свалке:

В зону обслуживания Воскресенского и Алексинского кластеров включены городские округа Люберцы, Жуковский, Бронницы, Воскресенск, а также муниципальные округа Раменский, Егорьевск и Шатура.

Подмосковные регоператоры обслуживают более 1,5 млн жителей и 19 тыс. организаций, вывозя отходы с 15 тыс. контейнерных площадок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.