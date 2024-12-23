В Московской области продолжают модернизировать городские парки, в этом году после благоустройства запустили 14 парков и лесопарков, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям по итогам года.

«Безусловно, мы продолжим уделять внимание благоустройству. Это заметная программа, которая включает и парки в лесах, и территории, которые мы облагораживаем. Сейчас у нас насчитывается 209 центральных парков и 74 городских парка. Мы модернизируем городские парки, а в этом году уже запустили 14 парков и лесопарков», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что эта работа очень важна и она будет продолжена.

«Мы видим, что поток посетителей в парки кратно увеличивается, особенно там, где безопасно, где за территорией следят и где можно проводить время с семьей. Это большая программа, которая охватывает и малые территории, и лесопарки, примыкающие к нашим городам», — рассказал губернатор.