14 МФЦ Подмосковья проведут контрольную «Выходи решать!» с 28 сентября

Жители Подмосковья старше 14 лет смогут с 28 сентября по 5 октября пройти Всероссийскую физико-техническую контрольную «Выходи решать!» в 14 офисах МФЦ, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С 28 сентября по 5 октября в 14 подмосковных офисах «Мои Документы» пройдут очные этапы контрольной «Выходи решать!». Участвовать могут все желающие старше 14 лет. Им предложат задания по физике, математике, информатике, биологии, астрономии и химии. Задачи рассчитаны на уровень 8–9 классов и не требуют специальных знаний.

«В помещениях центров подготовят удобные рабочие места с компьютерами и предоставят стабильный доступ в интернет, а консультанты смарт-зон при необходимости помогут с авторизацией на платформе», — отметили в ведомстве.

Для участия нужно заранее зарегистрироваться на технологической платформе. После выполнения заданий каждый получит именной электронный сертификат с персональным результатом. Лучшие участники поборются за призы от фонда целевого капитала МФТИ.

Пройти контрольную можно в МФЦ городских округов Долгопрудный, Егорьевск, Жуковский, Краснознаменск, Ленинский, Мытищи, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Подольск, Пушкинский, Солнечногорск, Талдомский, Чехов и Электросталь. Дату, время и адрес тестирования рекомендуют уточнять в выбранном отделении МФЦ или в его официальных социальных сетях.

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