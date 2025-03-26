14 марта 2025 года стартовал конкурс лучших проектов и инициатив в сфере экологии

В Подмосковье стартовал конкурс лучших проектов и инициатив в сфере экологии, он направлен на консолидацию деятельности всех слоев общества для решения экологических проблем. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Независимое экспертное жюри оценит работы и выберет наиболее интересные проекты, они будут представлены в июне на экоярмарке. Организатором мероприятия выступает министерство экологии и природопользования Московской области.

Условия конкурса размещены на сайте ярмарки экологических проектов. Одной из самых популярных номинаций конкурса в 2024 году стала номинация «Эко-просвещение и волонтерство». Она собрала не только наибольшее количество заявок, но и наиболее проработанные и эффективные проекты. Благодаря совместной работе ведомств удалось поддержать проект «Живые родники» — исследование родниковой воды: качественный анализ и оценка пригодности.

В результате реализации проекта жители Москвы, Московской области и близлежащих регионов получат сведения о пригодности родниковой воды для употребления.