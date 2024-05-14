14 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно 14 мая отмечается День фрилансера в России, Всемирный день справедливой торговли, а также Радоница.

День фрилансера в России

Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера. Профессиональный праздник отмечают дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, а также те, кто работают удаленно.

Фрилансеры являются свободными работниками, которым не нужно ездить в офис или соблюдать строгий график, но им необходимо вкладывать в свою работу много сил и профессионализма. Развитие фриланса позволило дать больше возможностей заниматься любимым делом без ограничений по возрасту и физическим возможностям.

Данный праздник является относительно новым. С 2017 года в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус — самозанятого. Он позволяет легализовать подработку или работу на себя

Всемирный день справедливой торговли

Во вторую субботу мая отмечается Всемирный день справедливой торговли. Он проводится под руководством Всемирной организации справедливой торговли. Благодаря этому празднику около 355 коллективов производителей и организаций могут заявить о своем участии в справедливой торговле.

В этот день проводят семинары, выставки, конференции, на которых пропагандируют принципы справедливой торговли по международным стандартам. Кроме того, задача таких мероприятий — сформировать отрицательное отношение к рабскому труду, привлечь внимание к экологическим условиям производства.

В целом весь май считается месяцем справедливой торговли.

Радоница

Радоница ежегодно отмечается во вторник второй недели после Пасхи. Этот праздник считается днем повиновения усопших. В день Радоницы христиане символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими этот мир.

Название праздника происходит от слова «радость» и символизирует определенный смысл — в этот день нужно не скорбеть об уходе близких, а радоваться их «переходу в вечную жизнь». Своими корнями день общецерковного поминовения усопших уходит в языческие времена.

Традиционно в этот день совершаются панихиды, а также службы в храмах, которых не было в прошлые дни. Также люди отправляются на кладбище, чтобы навести порядок на могилах близких после зимы.

Именины

В этот день именины отмечают Иван, Ефим, Игнатий, Макар, Нина, Тамара.