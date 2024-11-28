Дзержинцам в торжественной обстановке вручили первые паспорта граждан РФ

Поздравить подростков в этот праздничный день пришли их друзья, одноклассники, родители. На церемонии вручения присутствовал глава городского округа Дзержинский Андроник Пак, участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Дмитрий.

Вручая паспорта, Андроник Пак пожелал юным дзержинцам с гордостью нести звание гражданина Российской Федерации. «Дорогие ребята! Вы — часть великой страны, никогда не забывайте об этом. Идите всегда только вперед, добивайтесь поставленных задач. Гордитесь, что вы — россияне!», — сказал Андроник Эдуардович.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.