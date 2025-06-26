14 юным жителям Воскресенска вручили их первые паспорта гражданина РФ

сегодня в 14:18

В Воскресенске состоялась торжественная церемония, посвященная вручению первого паспорта юным гражданам Российской Федерации. Первые в своей жизни паспорта получили 14 юношей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот день подростков с получением главного документа гражданина России поздравили глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и генеральный директор филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Трушков.

Они вручили юным гражданам паспорта, именные поздравления губернатора Московской области Андрея Воробьева, памятные подарки и сказали теплые напутственные слова.

«Пусть каждый новый день будет наполнен светом и улыбками, а в жизни всегда будет место для вдохновения и новых свершений!» — поздравил ребят глава округа.

Алексей Малкин пожелал юным гражданам РФ крепкого здоровья, энергии и успехов в достижении поставленных целей.

Сделать церемонию по-настоящему праздничной помогли артисты округа. Поддержать виновников торжества и разделить с ними радость события пришли родители, родные и друзья.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.