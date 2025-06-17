14 юным жителям Балашихи вручили их паспорта РФ в торжественной обстановке

Ее приурочили ко дню России. Первый документ 14 школьникам вручили глава городского округа Балашиха Сергей Юров и герой РФ, заместитель председателя Следственного комитета РФ Сергей Петров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Под лозунгом «Успех V единстве поколений» торжественная церемония прошла в администрации городского округа. В ней также приняли участие родители школьников, юнармейцы, волонтеры, члены партии «Единая Россия» и представители «Движения Первых».

«Дорогие ребята, сегодня вы получаете свой первый важный документ. Это не только первые права, но и первые обязанности. Желаю вам вырасти настоящими гражданами нашей страны, патриотами, которые будут с гордостью нести звание гражданина России. У вас — безграничные возможности. Двигайтесь вперед, и у вас обязательно все получится. Мы всегда рядом, чтобы поддержать вас», — сказал Сергей Юров.

Вместе с паспортами школьники получили книгу Н. М. Карамзина «История государства Российского».

«Вручение прошло красиво, мне очень понравилось. Я рад наконец-то получить паспорт. Теперь у меня появилось больше ответственности и возможностей», — поделился Матвей Бычков.

Церемония прошла в рамках всероссийской патриотической акции «Мы — граждане России!». Ее цель — сделать момент получения первого паспорта по-настоящему торжественным, значимым и запоминающимся для подростков. Проект направлен на формирование у молодежи чувства ответственности, гордости за свою страну и осознанного отношения к гражданству.

Организатором выступает общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». Акция реализуется по всей стране и становится важным шагом в деле воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.