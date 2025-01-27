14 юных жителей Можайска торжественно получили паспорта

Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Можайске 24 января. Здесь собрались юные граждане России и их родственники, для которых этот день стал настоящим праздником. Открыл мероприятие глава Можайского округа Денис Мордвинцев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня у вас торжественный день — вы получаете свой первый паспорт. Это ваш основной документ — берегите его, относитесь к нему с уважением, потому что он свидетельствует о том, что вы являетесь гражданами нашей страны», — сказал глава муниципалитета.

Прозвучал гимн Российской Федерации. Глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова и депутат совета депутатов Можайского округа Александр Козлов вручили ребятам их документ и памятные подарки.

После окончания церемонии сами ребята, их родители и друзья смогли сделать фотографии на память об этом важном дне.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.