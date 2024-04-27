14 юных жителей Дмитрова получили паспорта РФ

В Дворце культуры «Созвездие» прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации представителям молодого поколения, достигшим 14 лет, сообщается на сайте администрации Дмитровского округа.

Церемонию провели заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина и депутат совета депутатов Дмитровского городского округа Роман Сунгуров.

В ходе мероприятия почетные гости поздравили ребят с вступлением во взрослую жизнь и пожелали им с честью нести звание гражданина Российской Федерации.

Для участия в мероприятии по вручению первого паспорта в 14 лет в торжественной обстановке необходимо подать заявление в МФЦ. Специалисты оформят заявку на участие. Заявление можно оформить в течение месяца после дня рождения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.