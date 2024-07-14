14 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно поздравить с профессиональным праздником рыбаков и работников почты. Еще можно полакомится ягодами в честь Дня смородины или отметить необычный День хаоса и беспорядка.

День рыбака в России

Он празднуется ежегодно во второе воскресенье июля. Рыболовство включает в себя не только морских и речных рыб, но и других водных животных.

Официально праздник отмечается с 1965 года и является одним из самых любимых в мире, так как людей разного возраста, пола, профессий объединяет любовь к рыболовству.

Традиционно к этому дню приурочено проведение множества интересных и развлекательных мероприятий, посвященных рыболовству. Традиционное блюдо праздника — уха.

День российской почты

Ежегодно во второе воскресенье июля в России чествуют работников почтовой связи. Этот праздник был учрежден в 1994 году. Однако отмечать его начали еще при правлении Петра I.

В 1857 году в России была выпущена первая почтовая марка, а почтовые карточки введены в обращение в 1872 году. В ХХ веке появилась почтовая авиация. В начале 1990-х годов почтовую связь выделили в самостоятельную отрасль.

В 2003 году появилась единая организация «Почта России». В настоящее время почтовые услуги в стране предоставляются в 38 тыс. отделений, а для перевозки используются 800 почтовых вагонов, 360 авиарейсов и более 18 тыс. машин. Работники почты передают, принимают, обрабатывают и доставляют миллиарды писем, посылок и печатных изданий.

День действий против рыбной ловли в России

Также отмечается во второе воскресенье июля. Решение о проведении данного дня приняли в 2003 году участники второго Всероссийского съезда защитников прав животных. Экодату приурочили ко Дню рыбака.

В современном мире морским и речным обитателям грозит не только бесконтрольный рыбный промысел, что приводит к снижению популяции многих видов рыб, но и гибель в результате загрязнения мирового океана нефтепродуктами.

Обычно этот день проходит без большого размаха. Активисты проводят небольшие акции с раздачей листовок, направленных на борьбу с массовым выловом рыбы в ряде черноморских городов.

День смородины

Он отмечается во время созревания смородины, одной из самых популярных летних ягод. Обычно на дачных участках встречаются несколько видов смородины: черная, белая, красная.

Красная и белая смородина обладают примерно одинаковыми целебными свойствами, немного уступая черной в количестве антиоксидантов, но превосходят ее по содержанию витаминов группы В и фитостеролов. Черная смородина — настоящий «доктор», способный восстановить силы организма после перенесенных заболеваний и повысить иммунитет. Также ее можно применять для профилактики различных заболеваний.

В XI веке смородина росла в основном возле монастырей, за что ее называли «монастырской ягодой». Название происходит от старинного слова «смородь» — «сильный запах».

День хаоса и беспорядка

Учреждение такого праздника трактуется в мире неоднозначно. С одной стороны, этот день, посвященный хаосу, да еще и с названием, косвенно ассоциируемым с силами зла, может вызывать настороженность. С другой стороны, обращение к теме хаоса отсылает людей к древним теориям происхождения мира, созданного из этого самого хаоса или из ничего.

Но несмотря на происхождение названия, в самом празднике нет мрачности. Его организаторы не предлагают специально устраивать хаос, а, наоборот, советуют навести порядок дома и в сознании, избавиться от ненужных вещей и тяжелых мыслей.

Представлен первый русский автомобиль

Первая русская машина с двигателем внутреннего сгорания прошла испытания в мае 1896 года, а 14 июля она была выставлена на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде и совершала там демонстрационные поездки.

Авто представляло собой 4-тактный двигатель с одним горизонтальным цилиндром, который размещался в задней части кузова. Для охлаждения цилиндра служила вода, а теплообменниками являлись две латунные емкости. Зажигание смеси было электрическим, в то время как на многих двигателях тех лет применялась калильная трубка. Автомобиль имел двухместный кузов, два тормоза, весил около 300 кг и развивал скорость до 20 км/ч.

Впервые в бою применена знаменитая «Катюша»

В этот день в 1941 году батарея полевой реактивной артиллерии Красной Армии во главе с капитаном Иваном Флеровым дала залп из боевых пусковых установок БМ-13 («Катюша») по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши. Это стало боевым крещением «Катюш».

В результате мощного огневого удара одновременно 112 реактивными снарядами были уничтожены вражеские эшелоны, боеприпасы и переправа через реку Оршицу. Так, переправа противника была сорвана, и развить успех на этом направлении ему не удалось.

Первый опыт применения нового советского ракетного оружия показал его высокую боевую эффективность, что и стало одной из причин быстрейшего его ввода в строй и оснащения им Сухопутных войск Красной Армии.

Ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали)

В 1891 году император Александр III подписал рескрипт о сооружении Великого Сибирского пути близ Владивостока. В эксплуатацию его ввели 14 июля 1903 года.

Магистраль берет свое начало на Ярославском вокзале в Москве, а заканчивается на железнодорожном вокзале во Владивостоке. Транссиб проходит по территории 20 субъектов России и 5 федеральных округов.

Знаменитая магистраль пересекает 16 рек. Все они являются крупными.

Именины

В этот день именины празднуют Алексей, Ангелина Аркадий, Василий, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр и Тихон.