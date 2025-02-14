14 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается День святого Валентина, Международный день дарения книг, День компьютерщика, День памяти святого мученика Трифона.

День святого Валентина

Праздник отмечается 14 февраля во многих странах. Его другое название - День всех влюбленных. История, породившая праздник, произошла в 269 году. Император Клавдий II, правящий Римской Империей, издал указ, запрещающий легионерам жениться. Священник по имени Валентин стал тайно венчать солдат с их возлюбленными.

Как только император узнал об этом, он приговорил Валентина к казни. Сам священник был влюблен в дочь тюремщика. Перед смертью он написал ей любовное письмо, подписав его: «Твой Валентин».

Позднее Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина, который впоследствии стал праздником любви. В этот день влюбленные признаются друг другу в чувствах, дарят подарки, включая «валентинки». Также дату любят использовать для венчаний и организаций свадеб.

Международный день дарения книг

Праздник отмечается ежегодно, начиная с 2012 года. Он объединяет всех людей, кто любит дарить книги и прививает другим любовь к чтению.

Отмечать праздник придумала американка Эмми Бродмур. Она основала сайт детской книги в США, а в 2012 году инициировала ежегодное книгодарение.

Праздник носит глубокий социальный характер. В этот день принято не просто дарить книги, но и вдохновлять на чтение, прежде всего детей, а также помогать тем, у кого нет по тем или иным причинам доступа к книгам.

День компьютерщика

Праздник считается неофициальным, но во многих странах он отмечается 14 февраля. Дата приурочена к тому, что в этот день в 1946 году миру показали первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I. Он предназначался в первую очередь для военных расчетов.

В этот день принято поздравлять с праздником всех, чья профессиональная деятельность связана с IT-технологиями: это программисты, тестировщики, системные администраторы.

День памяти святого мученика Трифона

Святой мученик Трифон появился на свет в семье крестьян в одной из областей Малой Азии. Он не получил образования, а в детстве занимался тем, что пас гусей. Однако уже тогда он получил от Господа дара чудотворения: святой изгонял бесов, а однажды даже спас жителей своего села от голода.

Святого подвергли истязаниям после того, как править стал император Декий, жестокий гонитель христиан. Тимофей с помощью веры перенес все пытки. Его приговорили к усечению мечом. Перед смертью святой благодарил Бога, который укреплял его во время страданий.

В России введен григорианский календарь (новый стиль)

Декрет о введении григорианского календаря был принят 24 января 1918 года на заседании СНК РСФСР. Разница между ним и юлианским календарем составляет 13 дней. Согласно изменениям, в после 31 января 1918 года сразу же шло 14 февраля.

Даты, которые соответствуют старому календарю, называют «старым стилем», а новому – «новым стилем».

Именины

Сегодня именины празднуют Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей.