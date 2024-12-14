14 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются Международный день обезьян и День кривляния перед зеркалом. Также празднуется День башкирского языка.

День башкирского языка

Глава Республики Башкортостан в 2019 году принял решение установить памятную дату — День башкирского языка. Это нужно было для его сохранения и развития ради поддержания языкового многообразия народов России.

Дата выбрана не случайно. Она приурочена ко дню рождения башкирского поэта и просветителя Акмуллы (настоящее имя — Мифтахетдин Камалетдинов), который занимает в культуре республики особое место. Это самый известный поэт, просветитель и мыслитель башкирского народа XIX века. В своем творчестве он призывал народ к просвещению, без которого невозможно увидеть будущее. Вклад его в национальную поэзию и литературу очень высок.

В день празднования в башкирских школах проводят просветительскую акцию «Акмуллинский диктант», названную в честь Мифтахетдина Акмуллы.

Наумов день

Этот день на Руси назывался Наумов. Это связано с тем, что было принято 14 декабря молиться святому Науму, прося «навести на ум» — надоумить, научить.

Также в этот день на Руси родители отводили своих детей к учителю. Профессию учителя тогда почитали особо, считая его работу чрезвычайно важной и трудной. По обычаю, мать в это время должна была причитать по своим детям, отправляющимся учиться, потому что учение всегда сопровождалось вколачиванием наук розгами.

Учителя били детей розгами даже в первый день. Ученики были «награждены» тремя символичными ударами. При этом дети каждое занятие должны были начинать с трех земных поклонов учителю и обязаны были слушаться его беспрекословно.

Родители вознаграждали учителей караваем хлеба и полотенцем, в которое завязывали деньги в качестве оплаты занятий. Также занятие оплачивали продуктами.

Международный день обезьян

Праздник не носит официальный характер ни в одной стране. Изначально он появился в качестве шутки среди студентов Мичиганского университета. Один из учеников в 2000 году отметил в календаре 14 декабря как День обезьян.

Студенты все же отметили праздник, который стал традицией. С помощью интернета этот день распространился по всему миру. Художник Кейси Сорроу использовал идею этого праздника в комиксах и картинах, что еще больше способствовало его распространению.

День кривляния перед зеркалом

Неизвестные авторы этого необычного праздника вдохновились басней Ивана Крылова «Зеркало и обезьяна». В ней мартышке очень не понравились ужимки и кривляния обезьяны, которую она увидела в зеркале.

В этот день можно сходить в «Комнату смеха» или просто скорчить смешное лицо перед зеркалом дома.

Произошло открытие ГУМа

14 декабря 1893 года были открыты Верхние торговые ряды — крупный торговый комплекс в центре Москвы. Сейчас это здание называется ГУМ. На открытии присутствовали генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Романов и великая княгиня Елизавета Федорова.

Здание будущего ГУМа было построено в 1890–1893 годах по проекту архитектора А. Н. Померанцева и инженера В. Г. Шухова и выдержано в псевдорусском стиле. В трехэтажном здании заработали более 1 тыс. различных магазинов. Торговый центр был отделан снаружи финским гранитом, тарусским мрамором и песчаником.

В 1952–1953 годах здание отреставрировали и сделали Государственным универсальным магазином (ГУМ). Сейчас оно является визитной карточкой Красной площади. Там расположены элитные бутики, в которых купить вещи могут далеко не все желающие.

ГУМ — один из крупнейших торговых комплексов в Европе. Является памятником архитектуры федерального значения.

Именины

Именины в этот день отмечают Дмитрий, Наум и Порфирий.