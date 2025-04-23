139 площадок в парках Подмосковья подготовят к празднованию 80-летия Победы

Заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин сообщил, что в Подмосковье подготовят 139 площадок в парках к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Что касается мероприятий в парках, посвященных годовщине, то это 139 центральных площадок во всех округах. Планируется более 300 мероприятий, мы ожидаем более 2,2 млн человек, которые посетят площадки с 1 по 9 мая, а в день праздника — более 400 тыс. посещений», — рассказал Хайкин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом региона.

Он добавил, что в центральных парках региона состоятся общеобластные мероприятия. Например, мероприятие «Подвиг. Победа. Память» запланировано на 9 мая.

Воробьев подчеркнул, что скверы и памятники на территории Подмосковья важно привести в порядок ко Дню Победы.

«Все, что касается состояния памятников Великой Отечественной войны, традиционно приводим в порядок, начиная с наведения чистоты, до различных мероприятий по восстановлению», — сказал Воробьев.