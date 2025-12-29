135 тысяч человек забрали в армию в осенний призыв

Осенний призыв на военную службу в 2025 году завершился. Для прохождения службы в ВС РФ, других войсках и воинских формированиях призваны 135 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В этом году впервые мероприятия по призыву проводились с помощью Единого реестра сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет. Информационную систему создали совместно с Минцифры, правительством РФ и другими органами исполнительной власти.

Результатом работы стало получение отсрочки от призыва без личной явки в военкоматы для более 550 тыс. граждан. О явке людей оповещали в электронном виде через «Госуслуги».

Для обеспечения перевозок на воинскую службу задействовали 17 рейсов самолетов ВС РФ, 104 рейса гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, поезда и автомобили. Военнослужащие по призыву освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

