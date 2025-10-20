134 полигона вблизи аэропортов успешно прошли проверку на опасные скопления птиц

На объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами, расположенных рядом с аэродромами, продолжаются масштабные орнитологические обследования. Их цель — выявить потенциально опасные скопления птиц и определить меры по предотвращению их появления, передает пресс-служба компании.

По данным Российского экологического оператора, проверки завершены на 151 полигоне, из которых 134 получили положительные заключения, а 15 — отрицательные. Основная причина отрицательных результатов — наличие недостаточные меры защиты полигона, из-за чего птицы получают доступ к органическим отходам, которые воспринимают в качестве корма.

«Мы проверяем все предприятия, расположенные в радиусе 15 км от взлетно-посадочных полос — это так называемая шестая подзона приаэродромной территории. Массовое скопление птиц у полигонов или комплексов обработки отходов представляет не только экологическую, но и санитарную угрозу. Орнитологические обследования позволяют выявить риски и своевременно принять меры для повышения безопасности», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

Полигоны, получившие отрицательные заключения, обязаны устранить нарушения в течение шести месяцев и пройти повторное исследование. Контроль за выполнением требований осуществляет транспортная прокуратура. При этом число полигонов с отрицательными заключениями уменьшается. В августе их было 24.

Всего обследования должны пройти 165 объектов в 62 регионах. Руководство 156 полигонов уже заключило договоры на проведение исследований, 7 предприятий находятся в процессе обследования (в том числе 4 — повторно после отрицательных результатов).

Проверки продолжатся до конца года, чтобы все объекты по обращению с отходами имели актуальные заключения и соответствовали требованиям безопасности.