130 тонн сыра производит ферма Дмитрова в год

Фермерское хозяйство «Свободный труд» — одно из успешных семейных предприятий Подмосковья, специализирующееся на молочном животноводстве. За последние годы хозяйство значительно расширило производство благодаря государственной поддержке. В 2014 году «Свободный труд» получил грант в размере 13,2 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы, а в 2019 году — сразу два гранта: 38,2 млн рублей на строительство второй фермы и 26 млн рублей на развитие сыроварения. Эти инвестиции позволили увеличить поголовье до 240 дойных коров, построить новые фермы, приобрести современное оборудование и модульную сыроварню. В 2024 году предприятие произвело 2300 тонн молока и 130 тонн сыра, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

С 1990 года хозяйство под руководством основателя Рамиля Булатова занимается разведением крупного рогатого скота и производством качественной молочной продукции: сыров, творога, масла и сливок. Кроме того, ферма развивает сельский туризм и в 2014 году даже становилась победителем на международном форуме «Сельский туризм в России».

В ведомстве отметили, что молочная отрасль региона демонстрирует устойчивое развитие благодаря эффективной системе государственной поддержки. Реализация грантовых программ позволяет сельхозтоваропроизводителям модернизировать производство, внедрять современные технологии и увеличивать объемы выпуска качественной продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.