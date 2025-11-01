13 тыс договоров на обслуживание оборудования газа в Подмосковье заключены онлайн

Более 13 тыс. заявок на ремонт и замену газового оборудования поступило на портал госуслуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, в которой следует указать тип оборудования, адрес и желаемую дату визита мастера. Отправленную заявку рассмотрят в течение 3 рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья. Далее заявителю перезвонят, чтобы согласовать дату и время выезда специалиста.

В ведомстве отметили, что акт о проведении работ, подписанный АО «Мособлгаз», поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале. Подписать его нужно электронной цифровой подписью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.