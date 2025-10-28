13 скверов, 17 парков и 9 набережных благоустроят в Подмосковье в 2026 году

«Ежегодно на территории Московской области мы обустраиваем центры городов, улицы и набережные, создаются пространства для прогулок и отдыха — от больших парков до уютных скверов с детскими площадками у дома. На будущий год у нас большие планы — благоустроить 77 крупных объектов. Мы преобразим 13 скверов, 21 пешеходную зону и площадь, 17 парков и 9 лесопарков, также 9 набережных. В их числе такие значимые объекты, как: центральная площадь в Одинцово и советская площадь в Солнечногорске, набережная Борисоглебского озера в Раменском, сквер «Блюдечко» в Коломне, лесопарк Волхонка» в Богородском и другие. Кроме того, на территории региона появятся два веломаршрута и 6 стел воинской доблести. Дополнительно мы обустроим 56 маленьких скверов по дотации», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Так, в Наро-Фоминске благоустроят Молодежную площадь. «Сердца», ставшие символом города, будут реконструированы и сохранены. На месте старого фонтана появится новый, а также зоны для семейного досуга и активных мероприятий.

В Щелкове пройдет благоустройство Центрального парка. Там появятся детские игровые площадки, велодорожки, набережная с причалами для рыбаков и городской пляж. Также обустроят зоны для пикников, площадку для выгула собак и аллею с яблонями. Для удобства посетителей сделают входные группы с картами и информационными стендами.

А в Ступино преобразят проспект Победы. Центральная пешеходная зона проспекта станет важной частью так называемого «зеленого каркаса». Это означает, что она будет связующим звеном между северными бульварами и главной площадью, расположенной в южной части города. Главным украшением проспекта станет новый фонтан, который будет посвящен значимому событию в истории города — изготовлению корпуса первого искусственного спутника Земли именно в Ступино. Этот фонтан станет не только красивым элементом благоустройства, но и символом города. Он напомнит о достижениях жителей и их вкладе в развитие космонавтики.

В Балашихе откроют 2-й этап Вишняковского лесопарка. Для детей предусмотрена игровая площадка, а для любителей спорта — спортивные площадки с воркаут-зоной. Также планируется обустроить павильон для проката инвентаря и фестивальную площадку с уникальным арт-объектом — «Башней Мейерхольда», которая станет украшением лесопарка и местом для культурных мероприятий.

А в Орехово-Зуеве благоустроят парк «ЛИаЗ». Концепция обновления парка основана на внешнем виде знаменитого автобуса ЛиАЗ-677 «Луноход», который стал символом городской промышленности и культурного наследия. В рамках благоустройства планируется создание нескольких тематических зон, среди которых выделяется входная инсталляция с названием «ЛиАЗ ПАРК» и площадка «Шестеренка». Кроме того, в парке появится коворкинг-зона для работы и встреч, пункт проката инвентаря для активного отдыха.

Работы по благоустройству общественных территорий пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В лесопарках благоустройство пройдет по программе «Парки в лесу».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.