13 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

С профессиональным праздником 13 сентября поздравляют парикмахеров. А в честь Дня позитивного мышления и Дня шарлоток и осенних пирогов можно собраться за столом с близкими и поговорить о чем-нибудь приятном, а также съесть домашней выпечки.

День парикмахера в России

13 сентября профессиональный праздник отмечают парикмахеры и стилисты.

Первые парикмахеры появились в Древнем Египте. Они обслуживали фараонов и их жен: красили, стригли и сооружали сложные прически из волос. Новый этап в развитии парикмахерское ремесло получило в конце XIX века, когда появились первые профессиональные школы парикмахерского искусства.

В сам праздник парикмахеры проводят мастер-классы, организуют всевозможные профессиональные конкурсы и тематические мероприятия.

День позитивного мышления

День позитивного мышления — один из самых необычных праздников. Он официально не был учрежден, но является популярным среди населения планеты.

Целью праздника считается популяризация позитивного мышления и напоминание людям о его важности. Именно позитивный настрой поддерживает людей в самые тяжелые времена и предает надежду.

В этот день необходимо настроиться на позитивное мышление, расслабиться, провести медитации или позаниматься йогой. Важно наполнить организм приятными эмоциями и мыслями.

День шарлоток и осенних пирогов

Сегодня в честь необычного дня можно устроить чаепитие с ароматной домашней выпечкой. Сейчас сезон сбора урожая — самое подходящее время для такого праздника.

Считается, что шарлотку придумали в Европе. Первое упоминание было во Франции. Блюдо готовилось в виде пудинга, состоящего из воздушного мусса, ликера и фруктов, и называлось Charllote. Есть еще версия — это название пирога, пришедшее из Англии. В XIX веке женой короля Георга III была Шарлотта Мекленбург — Стрелицкая, которая очень любила десерт под названием Charlyt.

По одной из версий, классический вариант россияне переняли у немцев. Самый древний вариант лакомства представляет собой запеченный пирог из размоченных в яичной смеси сухарей, прослоенных яблоками.

Куприянов день

По православному календарю 13 сентября почитается память святого Киприана Карфагенского, считавшегося создателем канонического учения о единстве церкви.

На Руси этот день получил второе название — Журавлиное вече. Поскольку именно в это время можно было увидеть, как журавли собираются на болотах и готовятся к перелету на юг. С этого же дня начинали сбор журавлиной ягоды — клюквы. До 13 сентября ходить на болота было запрещено, нарушителей ждали большие беды.

Еще на Куприяна выходили в поле убирать корнеплоды — репу, морковку, свеклу и картофель.

Теракт на Каширском шоссе

13 сентября 1999 года в 05:00 на Каширском шоссе в Москве произошел взрыв. Дом № 6/3 был полностью разрушен, а многие его жильцы погибли или получили физические и психологические травмы. Жертвами теракта стали 124 человека, девять были ранены.

Взрыв дома на Каширском шоссе стал вторым в серии терактов сентября 1999 года. За четыре дня до этого взорвался дом на улице Гурьянова, а через три дня — в Волгодонске. Еще 13 терактов удалось предотвратить.

На месте разрушенного дома была поставлена маленькая православная часовня, где каждое 13 сентября зажигаются поминальные свечи.

Именины

В этот день именины празднуют Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон и Михаил.