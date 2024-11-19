Педагоги Клина примут участие в муниципальном конкурсе «Педагог года-2025»

Этот конкурс профессионального мастерства педагогов городского округа Клин пройдет уже 28-й раз. За это время он объединил сотни учителей и воспитателей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году бороться за почетное звание «Педагог года-2025» будут 8 учителей и 5 воспитателей. В управлении образования Администрации г/о Клин состоялась первая встреча участников конкурса, на которой прошла жеребьевка.

Участники конкурса познакомились с жюри, в состав которого вошли опытные педагоги образовательных организаций и дошкольных отделений, работники управления образования, участники конкурсов прошлых лет.

«Этот конкурс дает огромный педагогический и жизненный опыт. Вы уже победители, раз решились участвовать в таком ответственном конкурсе. Получите удовольствие от конкурсных испытаний, общения с коллегами. Успехов вам, удачи и уверенности!», — сказала, обращаясь к конкурсантам, член жюри и лауреат конкурса 1987 года учитель школы «Имена Победы» Е. М. Глушкова.

Торжественное открытие конкурса «Педагог года-2025» состоится в ближайшие дни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.